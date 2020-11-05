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Владимиру Путину рассказали о существовании «виртуального госпиталя» для больных COVID-19

Марьям Ибрагимова
5 ноября, 2020 15:43
2 мин
Фото: tularegion.ru
Фото: tularegion.ru

В Тульской области появился «виртуальный госпиталь» для отслеживания самочувствия ковидных пациентов. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказал губернатор региона Алексей Дюмин.

По его словам, Тульская областная клиническая больница стала центром принятия решений в вопросах лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции. Именно здесь появился эдакий «виртуальный госпиталь», благодаря которому медики из перепрофилированных под ковидные условия учреждений связываются в случае возникновения вопросов с врачами из областной больницы.

«За счет телемедицины и других каналов связи, когда возникают спорные вопросы, собирается в кратчайшее время консилиум, принимается решение, и если с пациентом ситуация ухудшается, то он в кратчайшие сроки переводится в областную клиническую больницу», – приводит слова Дюмина пресс-служба Кремля.

Известно, что эту деятельность контролирует тульский Минздрав, а также главврач областной больницы.

Ранее сообщалось, что закрытый в июле госпиталь в «Патриоте» для ковид-пациентов понадобился снова.

темы
Путин
коронавирус
Тульская область
виртуальный госпиталь
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