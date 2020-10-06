Закрытый в июле госпиталь в «Патриоте» для ковид-пациентов понадобился снова

Inshahovskoe.ru

Ковидный госпиталь на базе парка «Патриот» в Одинцовском районе Московской области снова открыли. Стационар уже принимал больных пять месяцев назад.

Об открытии резервного госпиталя сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Мы видим тревожную динамику. Этот дамоклов меч висит над нами. Мы увеличиваем количество ПЦРов, выявления и должны подстраховаться», - объяснил глава региона свое решение.

Госпиталь будет принимать пациентов из Московской области. Туда уже приехали первые врачи, все они - высококвалифицированные специалисты. В команде будут работать 600-700 человек.

Для лечения пациентов есть все необходимые препараты, включая новейшие. Врачи будут соблюдать протоколы лечения.

«Этот резервный госпиталь начнет работать сегодня с 20:00. Здесь все готово для приема пациентов: и кислород, и ИВЛ, и, самое главное, врачи», — цитирует Воробьева телеканал «360».

Напомним, площадь госпиталя - 75 тысяч кв.м. В предыдущий раз в нем развернули 1420 коек. В начале июля стационар стали разбирать. Еще один временный госпиталь оборудовали в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске.