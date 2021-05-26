Владимиру Путину пришлось извиняться перед Александром Лукашенко за разговор с президентом США

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, что лидеру России Владимиру Путину пришлось перед ним извиняться за разговор по телефону с главой Соединённых Штатов Америки Джо Байденом.

Напомним, лидеры РФ и США созванивались в середине апреля. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о деталях разговора. Как оказалось, главы государств обсуждали обстановку в Беларуси, а именно попытку госпереворота. Путин даже задал вопрос о причастности к этому США.

«Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: «Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал»», — цитирует Лукашенко Telegram-канал БелТа.

Также лидер РБ отметил, что в последнее время в СМИ активно обсуждается предстоящая встреча Путина с Байденом. Известно, что они будут говорить, в том числе, об Украине и Беларуси. Лукашенко убеждён, что президенту США придётся вручить для начала карту, «чтобы он посмотрел, где эта Беларусь находится. Они ведь абсолютно не владеют обстановкой, ситуацией».

Ранее Александр Лукашенко после жесткой реакции Европы на инцидент с самолетом заговорил о мировой войне.