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Политика

«Последний диктатор Европы» после жесткой реакции на эпизод с самолетом заговорил о мировой войне

Лилия Караева
26 мая, 2021 13:15
1 мин
Лилия Караева
26 мая, 2021 13:15
1 мин
President.gov.by
President.gov.by

Начало полноценного вооруженного конфликта в Беларуси спровоцирует очередную мировую войну. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Он предостерег недругов от необдуманных шагов, пообещав ответить «адекватно».

«Прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь — это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война», - сказал Лукашенко. Его слова приводит пресс-служба.

Эти слова прозвучали после того, как Лукашенко впервые прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair. Он заявил, что приказ посадить пассажирский самолет был законным. Ранее Запад осудил принудительную посадку воздушного судна. Страны Евросоюза одна за другой стали запрещать полеты над республикой.

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Александр Лукашенко
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Мировая война
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