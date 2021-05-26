«Последний диктатор Европы» после жесткой реакции на эпизод с самолетом заговорил о мировой войне

Политика

Начало полноценного вооруженного конфликта в Беларуси спровоцирует очередную мировую войну. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Он предостерег недругов от необдуманных шагов, пообещав ответить «адекватно».

«Прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь — это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война», - сказал Лукашенко. Его слова приводит пресс-служба.

Эти слова прозвучали после того, как Лукашенко впервые прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair. Он заявил, что приказ посадить пассажирский самолет был законным. Ранее Запад осудил принудительную посадку воздушного судна. Страны Евросоюза одна за другой стали запрещать полеты над республикой.