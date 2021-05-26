Новости – Политика
Политика
«Последний диктатор Европы» после жесткой реакции на эпизод с самолетом заговорил о мировой войне
26 мая, 2021 13:15
1 мин
1 мин
President.gov.by
Начало полноценного вооруженного конфликта в Беларуси спровоцирует очередную мировую войну. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
Он предостерег недругов от необдуманных шагов, пообещав ответить «адекватно».
«Прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь — это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война», - сказал Лукашенко. Его слова приводит пресс-служба.
Эти слова прозвучали после того, как Лукашенко впервые прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair. Он заявил, что приказ посадить пассажирский самолет был законным. Ранее Запад осудил принудительную посадку воздушного судна. Страны Евросоюза одна за другой стали запрещать полеты над республикой.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку