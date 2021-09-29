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Политика
Владимира Путина обвинили в попытке надавить на больное место Дональда Трампа при помощи кашля
29 сентября, 2021 15:52
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Kremlin Pool/Global Look Press
Экс-пресс-секретарь бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Стефани Гришэм обвинила лидера РФ Владимира Путина в провокации. По её словам, российский президент специально стал кашлять на встрече с Трампом в 2019 году в Осаке, зная о фобии своего американского коллеги.
Как оказалось, экс-президент США боится микробов. Гришэм считает, что Путину об этом доложили, поэтому он «пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа».
В Официальной резиденции президента РФ уже прокомментировали данное обвинение. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что «это полная чушь», передает РИА Новости.
Ранее стало известно, почему Владимир Путин уже вышел из режима самоизоляции.
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