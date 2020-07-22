Владимир Жириновский заявил о желании Фургала уйти в отставку до ареста

Политика

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал до ареста хотел прилететь в Москву и писать заявление об отставке.

«Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию», - цитирует «Коммерсант» слова господина Жириновского сказанные во время выступления в Госдуме.

«Он летел уже в Москву, летел ко мне, я его уговорил. По собственному желанию», - отметил Жириновский.

Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он пробудет в СИЗО до 9 сентября.

Его обвиняют в организации серии убийств в начале 2000-х годов.