Новости – Политика
Политика
Владимир Жириновский считает россиян до 30 лет ни на что не способными
1 июня, 2021 12:25
1 мин
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский выступил с предложением официально «продлить» детство, а именно всех граждан до 30-ти лет считать ещё недостаточно взрослыми людьми, даже перестать вносить их в категорию молодежи.
«Возраст продлим давайте: детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети», — убеждён политик.
При этом, на его взгляд, старшим поколением можно считать только тех, кто достиг 70-летнего возраста. Соотвественно, кому от 35-ти и выше — среднее поколение. Именно на последних все в стране и держится, лишь на них одна надежда, цитирует Жириновского ТАСС.
Ранее Жириновский предложил РЖД сделать вагоны-бани.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку