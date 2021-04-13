Владимир Жириновский призвал переименовать российский город

Политика

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать город в Саратовской области.

По мнению Жириновского, следует переименовать город Энгельс, поскольку он носит имя «русофоба» - Фридриха Энгельса. (Немецкий политический деятель, философ, историк и предприниматель. Один из основоположников марксизма.)

Жириновский заявил, что «Энгельс 170 лет назад дал установку разрушить Россию». Они вместе с Карлом Марксом «были родоначальниками русофобии», пишет «РИА Новости».

Владимир Жириновский «встал грудью» в защиту суррогатного материнства.