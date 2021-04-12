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Владимир Жириновский «встал грудью» в защиту суррогатного материнства
12 апреля, 2021 16:43
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал не запрещать суррогатное материнство.
По словам политика, никто не в праве мешать желанию женщины стать матерью и вводить запреты.
Жириновский отметил, что не каждая женщина может родить ребенка. При этом любая имеет право стать матерью. Никто не может ей в этом мешать и вводить запреты, пишет «РИА Новости».
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