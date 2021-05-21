Владимир Жириновский предложил включить в список недругов России еще три страны

Политика

Список недружественных по отношению к России стран предложили расширить. С соответствующей инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он считает, что в число недругов должны войти Грузия, Польша и Украина. Дополнительно политик предложил ввести санкции против должностных лиц.

Критерий попадания - клеветнические заявления против России.

«Список человек 50, со всего мира собрать тех, кто клевещет на Россию или по-хамски ведет», - сказал лидер либерал-демократов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

14 мая правительство России во исполнение указа президента утвердило список недружественных стран. В него вошли Чехия и США.