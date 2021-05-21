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Политика
Владимир Жириновский предложил включить в список недругов России еще три страны
21 мая, 2021 18:33
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Ldpr.ru
Список недружественных по отношению к России стран предложили расширить. С соответствующей инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Он считает, что в число недругов должны войти Грузия, Польша и Украина. Дополнительно политик предложил ввести санкции против должностных лиц.
Критерий попадания - клеветнические заявления против России.
«Список человек 50, со всего мира собрать тех, кто клевещет на Россию или по-хамски ведет», - сказал лидер либерал-демократов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
14 мая правительство России во исполнение указа президента утвердило список недружественных стран. В него вошли Чехия и США.
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