Указ Путина исполнен: в список недругов России включили две страны

Политика

Российское правительство утвердило перечень недружественных стран. В нем всего два государства - Чехия и США.

Документ опубликован 14 мая на официальном портале правовой информации. Список составлен во исполнение указа президента России Владимира Путина от 23 апреля.

В распоряжении правительства говорится, что Чехия может нанимать в посольство не более 19 россиян, в то время как США ни одного, сообщает телеканал «360». Таковы последствия статуса недружественного государства, который ограничивает возможности дипмиссий.

Ранее сообщалось, что МИД России решил отсрочить запрет в отношении американского посольства.