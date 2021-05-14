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Указ Путина исполнен: в список недругов России включили две страны

Лилия Караева
14 мая, 2021 19:01
1 мин
Лилия Караева
14 мая, 2021 19:01
1 мин
Михаил Мишустин
Government.ru

Российское правительство утвердило перечень недружественных стран. В нем всего два государства - Чехия и США.

Документ опубликован 14 мая на официальном портале правовой информации. Список составлен во исполнение указа президента России Владимира Путина от 23 апреля.

В распоряжении правительства говорится, что Чехия может нанимать в посольство не более 19 россиян, в то время как США ни одного, сообщает телеканал «360». Таковы последствия статуса недружественного государства, который ограничивает возможности дипмиссий.

Ранее сообщалось, что МИД России решил отсрочить запрет в отношении американского посольства.

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