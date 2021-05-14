Очень смелый запрет Лаврова в отношении американского посольства решили отложить

Политика

Российские власти решили отложить некоторые запреты в отношении американского посольства. Они уже проинформировали дипмиссию.

Ключевой запрет - на наем местных граждан - отменят. Кроме того, дипмиссия на месяц продлит оказание ряда услуг. Речь идет о перевыпуске паспортов для американских граждан, выдаче свидетельств о рождении, пишет РИА Новости.

Ранее посольство планировало ограничить эту практику в связи с сокращением дипперсонала с 15 июня.

Диппредставительство также будет выдавать иммиграционные визы в эстренных случаях. О туристических речи не идет.

МИД России собирался ввести меры по прекращению найма россиян в посольства и генконсульства США. Этот шаг был предпринят в ответ на санкции США против РФ. Последние ограничения коснулись более 30 физических и юридических лиц.