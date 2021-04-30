Новости – Политика
Политика
США прекращают выдачу виз россиянам и просят американцев покинуть Россию до 15 июня
30 апреля, 2021 11:13
1 мин
1 мин
Pixabay
С 12 мая американское посольство в Москве прекращает выдачу всех виз, кроме дипломатических. Это связано с решеним российских властей.
Речь идет о запрете для иностранных дипмиссий нанимать на работу россиян. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным. В связи с этим решением дипмиссия США вынуждена сократить консульский отдел на 75%.
Как пишет Telegram-канала Baza, американцам рекомендовано покинуть Россию до 15 июня. Это нужно сделать, если российская виза истекает.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку