США прекращают выдачу виз россиянам и просят американцев покинуть Россию до 15 июня

Политика

С 12 мая американское посольство в Москве прекращает выдачу всех виз, кроме дипломатических. Это связано с решеним российских властей.

Речь идет о запрете для иностранных дипмиссий нанимать на работу россиян. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным. В связи с этим решением дипмиссия США вынуждена сократить консульский отдел на 75%.

Как пишет Telegram-канала Baza, американцам рекомендовано покинуть Россию до 15 июня. Это нужно сделать, если российская виза истекает.