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Политика

Владимир Жириновский объяснил слова Владимира Путина о жестком ответе. У всех должны дрожать колени

Дмитрий Байков
22 апреля, 2021 07:15
2 мин
Дмитрий Байков
22 апреля, 2021 07:15
2 мин
State Duma RussiaTwitter.com Global Look press
State Duma RussiaTwitter.com Global Look press

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский объяснил значение слов президента России Владимира Путина о жестком ответе на провокации Запада.

В ходе послания Федеральному собранию Путин акцентировал внимание на безопасности страны, заявив, что в случае необходимости Россия примет быстрые и жесткие меры.

«Мы действительно не хотим сжигать мосты, но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет быстрым, асимметричным и жестким» - сказал Путин.

По словам Жириновского, это послание будет услышано. Президенту США Джо Байдену точно переведут слова Путина о жестком ответе и объяснят их значение. У тех, кому адресован этот месседж должны дрожать колени. Он означает, что, если из какого-то цента последует удар по России – не будет этого цента, этой страны и этой армии, пишет «ПолитЭксперт».

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