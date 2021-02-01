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Владимир Жириновский назвал Украину американским «авианосцем»

Дмитрий Байков
1 февраля, 2021 07:54
1 мин
Дмитрий Байков
1 февраля, 2021 07:54
1 мин
1
Flickr

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что США превратили Украину в свою колонию. Такое мнение политик высказал в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Жириновского, Соединенные Штаты сделали из Украины «непотопляемый антироссийский авианосец», для обслуживания которого достаточно всего несколько миллионов украинцев. Судьба остальных граждан страны никого не волнует, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее Жириновский признался, что имеет аккаунты во всех социальных сетях, в том числе и в TikTok. Он подчеркнул, что людям важно получать интересующую их информацию. Главное, по мнению политика, уметь делать правильные выводы.

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политика
Владимир Жириновский
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