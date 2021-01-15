Владимир Жириновский высказал свое мнение о TikTok

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Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский рассказал, каким мессенджером чаще всего пользуется.

В эфире программ «Специальный гость» на YouTube-канале RTVI Жириновский сказал, что чаще использует Telegram. Политик отметил, что в этом мессенджере у него есть свой канал.

При этом Жириновский признался, что имеет аккаунты во всех социальных сетях, в том числе и в TikTok. Он подчеркнул, что людям важно получать интересующую их информацию. Главное, по мнению политика, уметь делать правильные выводы, пишет «РИА Новости».

Ранее Жириновский предложил запретить катание на санках или «ватрушках», которые привязывают к автомобилю