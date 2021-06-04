Владимир Жириновский нагло присвоил себе продукцию «Башспирта» на ПМЭФ и требовал кумыс
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский отличился на Петербургском международном экономическом форуму (ПМЭФ), вынудив представителей крупнейшего производителя алкоголя в Башкирии «Башспирт» подарить ему «подарки».
Политик подошёл к стенду и начал возмущаться, что средь бела дня на форуме выставлен алкоголь, а кумыса нет.
«В следующий раз чтоб был только кумыс! Разных сортов», — обратился он к представителям «Башспирта», а потом ошарашил их вопросом «Что подарите?», но не дождавшись ответа, начал забирать со стенда бутылки и передавать их своим помощникам.
Те, в свою очередь, попросили пакеты, чтобы было удобнее нести «подарки».
Как сообщает Znak.com в Telegram-канале, Жириновский решил также присвоить себе мёд и чак-чак.
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