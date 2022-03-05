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Политика
Владимир Зеленский жестко «наехал» на НАТО
5 марта, 2022 09:20
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Фото скриншот из видео
Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался о НАТО.
По его словам, Альянс сознательно отказался закрывать небо над Украиной, зная, что будут новые жертвы.
«Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас», — заявил Зеленский, обращаясь к НАТО.
«Разве такого НАТО мы хотели?», - задает вопрос Зеленский в конце своего обращения.
НАТО не будет вводить бесполетную зону над Украиной, опасаясь прямого столкновения с Россией, сообщает телеграмм-канал «Страна ua».
Врач-нарколог прокомментировал странную пресс-конференцию Владимира Зеленского.
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