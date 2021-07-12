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Политика
Владимир Зеленский захотел «увидеть» США на Донбассе
12 июля, 2021 23:03
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Kremlin Pool/Global Look Press
Украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает на помощь Вашингтона в мирном урегулировании ситуации на Донбассе в рамках Нормандского формата.
«Если участники Нормандского формата будут «за», а Украина точно поддерживает, или же это будет в другом формате - это уже вопрос переговоров и с Меркель», - сказал глава государства.
Он отметил, что проведет встречу с президентом США Джо Байденом, на которой будет подниматься этот вопрос, сообщает «Интерфакс».
Тем временем, президент России Владимир Путин опубликовал статью под названием «Об историческом единстве русских и украинцев».
В ней лидер страны напомнил соседям - украинцам о том, что русские и украинцы – «один народ, единое целое».
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