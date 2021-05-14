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Политика

Владимир Зеленский торопится на срочную встречу в «нормандском формате»

Артем Денисов
14 мая, 2021 06:41
1 мин
Артем Денисов
14 мая, 2021 06:41
1 мин
Фото: Rusdialog.ru
Фото: Rusdialog.ru

Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак предложил провести срочную встречу политических советников и глав МИД стран «нормандского формата».

По его словам, он направил письма коллегам по «нормандскому формату» из России, Франции, Германии с предложением срочно созвать видеоконференцию или провести встречу очно, «с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран».

Ермак попросил представителей стран G7 призвать Москву «поддержать проведение этого саммита», пишет «Коммерсант».

Ранее Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в интервью газете La Repubblica.

По его словам, возможно, что президентские переговоры помогут остановить эскалацию конфликта.

Ранее по теме:  Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров с Владимиром Путиным
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