Владимир Зеленский торопится на срочную встречу в «нормандском формате»

Политика

Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак предложил провести срочную встречу политических советников и глав МИД стран «нормандского формата».

По его словам, он направил письма коллегам по «нормандскому формату» из России, Франции, Германии с предложением срочно созвать видеоконференцию или провести встречу очно, «с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран».

Ермак попросил представителей стран G7 призвать Москву «поддержать проведение этого саммита», пишет «Коммерсант».

Ранее Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в интервью газете La Repubblica.

По его словам, возможно, что президентские переговоры помогут остановить эскалацию конфликта.