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Политика
Владимир Зеленский сообщил о «еле живых» минских соглашениях
24 июня, 2021 23:18
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APUkraine twitter.com Global Look press
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что минские соглашения, подписанные в 2015 году, «еле живы».
По словам главы государства, он рассчитывает, что его встречи с лидерами США и России помогут активизировать процесс урегулирования конфликта в Донбассе.
«Я считаю, что встреча с президентом России и встреча с президентом США может дать другую agenda [повестку дня] решения этих вопросов. Ну во всяком случае нам нужно попробовать», - сказал Зеленский, передает РИА «Новости».
Также президент сообщил, что мечтает прекратить войну в Донбассе и остаться в истории. По его словам, было бы неприятно, если он потратил время людей, страны и своей семьи и не сделал то, что хочет.
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