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Владимир Зеленский шокировал весь интернет и заставил говорить о себе в российском МИДе

Артем Денисов
21 мая, 2021 02:01
1 мин
Артем Денисов
21 мая, 2021 02:01
1 мин
Instagram/volodymyrzelensky
Instagram/volodymyrzelensky

Официальный представитель министерства внутренних дел России Мария Захарова объяснила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому особенности кроя косоворотки, который поздравил соотечественников с Днем вышиванки.

По словам дипломата, президент выбрал русский покрой, а не национальный. «Владимир Александрович, отметить «день вышиванки» в косоворотке бесценно. Дмитрий Лихачев считал, что ее разрез не случайно расположен не посередине груди, а смещен в сторону. Это было нужно для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу. <...> Держитесь там. Сейчас начнется», – сообщила Захарова, сообщает «Рен ТВ».

Украинские пользователи социальных сетей активно обсуждают «промах» Зеленского. Свое поздравление президент разместил на личной странице в Instagram. В комментариях к публикации многие возмутились тем, что он надел русскую рубаху.

Ранее по теме:  Владимир Зеленский допустил «культурный промах» и разгневал своих соотечественников
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