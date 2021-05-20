Культура
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Культура
Русская планета
Культура

Владимир Зеленский допустил «культурный промах» и разгневал своих соотечественников

Антон Мельников
20 мая, 2021 19:09
1 мин
Антон Мельников
20 мая, 2021 19:09
1 мин
Instagram/volodymyrzelensky
Instagram/volodymyrzelensky

Украинские пользователи социальных сетей активно обсуждают «промах» президента Украины Владимира Зеленского. Он поздравил соотечественников с Днем вышиванки. При этом его одеяние очень похоже на русскую косоворотку.

Свое поздравление Зеленский разместил на личной странице в Instagram. В комментариях к публикации многие возмутились тем, что он надел русскую рубаху.

«А почему это наша гордость в российской косоворотке?», - задался вопросом один из пользователей.

«Вышиванки красивые, только почему на нем косоворотка?», - отметил другой.

«Вы в своем уме? Надеть на День вышиванки косоворотку??? Это русская национальная рубаха! Боже, какой стыд!» — приводит комментарий пользователя vladashell ФБА «Экономика сегодня».

Ранее стало известно, что Зеленский вес в раду законопроект о коренных народах Украины. Упомянуть в нем русских он видимо забыл. Об этом читайте в нашем материале.

Поделиться
ТЕГИ
Украина
Соцсети
Владимир Зеленский
Instagram
Казус
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!