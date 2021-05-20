Владимир Зеленский допустил «культурный промах» и разгневал своих соотечественников

Культура

Украинские пользователи социальных сетей активно обсуждают «промах» президента Украины Владимира Зеленского. Он поздравил соотечественников с Днем вышиванки. При этом его одеяние очень похоже на русскую косоворотку.

Свое поздравление Зеленский разместил на личной странице в Instagram. В комментариях к публикации многие возмутились тем, что он надел русскую рубаху.

«А почему это наша гордость в российской косоворотке?», - задался вопросом один из пользователей.

«Вышиванки красивые, только почему на нем косоворотка?», - отметил другой.

«Вы в своем уме? Надеть на День вышиванки косоворотку??? Это русская национальная рубаха! Боже, какой стыд!» — приводит комментарий пользователя vladashell ФБА «Экономика сегодня».

Ранее стало известно, что Зеленский вес в раду законопроект о коренных народах Украины. Упомянуть в нем русских он видимо забыл. Об этом читайте в нашем материале.