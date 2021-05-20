Владимир Зеленский показал свое «истинное отношение» к русским. И хочет его немедленно закрепить

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о коренных народах страны, при этом в нём не упоминаются русские. Документ помечен как неотложный.

Сам президент надеется, что законопроект пройдет все необходимые этапы и будет принят в самое ближайшее время.

«Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар», - отметил Зеленский.

Документом определяется само понятие коренного народа. Под этим термином понимается этническое меньшинство, которое сформировалось на территории Украины и обладает самобытной культурой и языком, а также имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы. Кроме того, украинский коренной народ осознает себя таковым и не имеет собственной страны за пределами Украины, передаёт РИА «Новости».

В проекте закона отдельно уточняются сформировавшиеся на территории Крыма коренные народы Украины. Это крымчаки, караимы и крымские татары. Русских в этом списке нет.