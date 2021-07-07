Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Джо Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам о том, какие темы он намерен затронуть, встретившись с лидером Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Известно, что главы государств должны провести переговоры в Белом доме в конце текущего месяца.
Зеленский намерен выяснить у Байдена, каким образом Штаты будут помогать Украине в ближайшее время. Он подчеркнул, что республика ощущает поддержку со стороны властей США, но есть нерешенные в этой области вопросы. Лидер Украины хочет поговорить с американским коллегой об обороне, безопасности и экономике. При этом он отметил, что ждет «конкретики и понимания».
«Мы должны понимать, как мы должны сотрудничать, где США будут действительно нас поддерживать», – цитирует Владимира Зеленского ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что Штаты приостановили военную помощь Украине на 100 миллионов долларов после саммита РФ-США.