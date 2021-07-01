«А если война?»: США приостановили военную помощь Украине на 100 млн долларов
Соединенные Штаты Америки поставили на паузу предоставление Украине 100 миллионов долларов в качестве военной помощи. На эти деньги в Киеве должны были купить летальное оружие. Глава МИД республики Дмитрий Кулеба не стал скрывать своего беспокойства, несмотря на то, что регулярная помощь Украине будет оказана Штатами по утвержденному графику.
По словам министра, страна собиралась приобрести оружие на случай обострения ситуации в Донбассе.
«А если завтра война? Недостаточно получить от США 100 миллионов долларов, этот резервный пакет надо еще реализовать: закупить, поставить, довести до войск. Чтобы не опоздать. Это то, о чем я беспокоюсь», – признался Кулеба.
Ранее, к слову, в СМИ уже просачивалась информация о том, что Штаты прямо перед саммитом США-Россия решили не предоставлять Украине финансовую помощь в размере 100 миллионов долларов, однако в Белом доме данные сведения назвали «ерундой», передает LIGA.net.
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