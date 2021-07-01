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Политика
Александр Лукашенко рассказал о «миротворческой миссии» России
1 июля, 2021 14:20
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о «миротворческой миссии» России. По словам лидера республики, власти РФ делают все возможное для сохранения «хрупкого баланса сил на планете».
Однако далеко не все могут оценить старания России по достоинству. Особенно это касается Евросоюза, Вашингтона и Брюсселя, где напрочь отказываются рассматривать конструктивные предложения, а лишь провоцируют новые конфликты и кризисы, убежден глава РБ.
«По сути, намеренно разрушается архитектура безопасности, созданная после Второй мировой войны, за которую мы заплатили ни много ни мало около 30 млн жизней советских людей», – цитирует Лукашенко «БелТА».
Ранее Александр Лукашенко захотел «кое-что» предложить главам иностранных государств.
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