«Можем кое-что предложить»: Александр Лукашенко обратился к главам иностранных государств
Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден – цифровизация, в первую очередь, должна быть направлена на развитие производств и улучшение жизни граждан. Однако велика вероятность, что какие-то страны в гонке за технологиями будут отставать, в связи с этим лидер республики призвал не допустить доминирования одних государств над другими.
Кроме того, по словам Лукашенко, Беларуси не на кого рассчитывать в вопросе цифровизации, развиваться придется самостоятельно. При этом он подчеркнул, что в некоторых вопросах республика уже преуспела.
«Мы и сами кое-что можем предложить нашим зарубежным партнерам, если они этого захотят. Мы в этом отношении не отстаем», – заявил лидер РБ, не уточняя деталей, передает «БелТА».
Ранее Лукашенко назвал самый грандиозный за последние десять лет проект с Россией.