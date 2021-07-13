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Политика
Владимир Зеленский рассказал о законопроекте о национальных общинах
13 июля, 2021 12:27
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Sergey Starostenko/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разработке законопроекта о национальных общинах.
По его мнению, он будет гарантировать равные права всем меньшинствам, а также защиту их традиций.
По словам Зеленского, на Украине сегодня не следует говорить о «нацменьшинствах», их нужно называть «национальными сообществами», сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Украинский лидер сообщил об активной работе над законом о национальных сообществах, отметив, что «никто не должен быть в меньшинстве» на Украине, потому что это «наш общий дом».
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