Владимир Зеленский раскрыл цель давления на Россию
Украинский президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о необходимости встречи лидеров «нормандской четверки».
По словам главы государства, это позволит добиться урегулирования на востоке Украины. Как считает Зеленский, страны-участницы «нормандского формата» должны оказать давление на Москву, чтобы провести переговоры лидеров государств по урегулированию ситуации в Донбассе.
Президент Украины также сообщил, что Германия и Франция подготовили шаги по выполнению минских договоренностей, которые поддержал Киев, сейчас документ находится у России.
Меркель в свою очередь считает, что Украина должна включить в законодательство «формулу Штайнмайера», которая регламентирует введение особого статуса для территорий Донбасса, а также разведение сил и средств в регионе, сообщает РБК.
Как сообщалось, Зеленский рассчитывает на помощь Вашингтона в мирном урегулировании ситуации на Донбассе. Он отметил, что проведет встречу с президентом США Джо Байденом, на которой будет подниматься этот вопрос.