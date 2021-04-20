Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в «горячем» месте

Политика

Украинский президент Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться «в любой точке» Донбасса, где происходит конфликт.

Как сообщил президент Украины в своем видеообращении, на заседаниях советников «нормандской четверки» обсуждалось восстановление режима полного прекращение огня. «При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию», - сказал глава государства, отметив, что бывает там «каждый месяц». «Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», - отметил Зеленский.

Он также заявил, что Киев имеет поддержку западных государств и НАТО, которые готовы оказать стране финансовую помощь и ввести в отношении Москвы более жесткие санкции.

Стало известно, как Вооруженные силы Украины планируют действовать в случае войны с Россией. Об этом рассказали украинские военные. По словам майора из подразделения около Горловки. Другой военный сообщил, что командование запретило выходить на нейтральную полосу. Еще один собеседник, подполковник, заявил об укреплении границы с Крымом, куда перебрасывают дополнительные силы.