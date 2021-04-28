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Политика

Владимир Зеленский предложил президенту России встретиться в гостях у папы римского

Марьям Ибрагимова
28 апреля, 2021 11:36
1 мин
Марьям Ибрагимова
28 апреля, 2021 11:36
1 мин
Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com
Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский определился, где хочет встретиться с лидером России Владимиром Путиным. Глава республики предлагает провести переговоры, касающиеся прекращения войны в Донбассе в Ватикане.

«Святой престол мог бы стать идеальным местом для диалога о мире в Донбассе», – сказал Зеленский в интервью газете La Repubblica.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не спускать с крючка Зеленского и всю его команду. Глава российского МИД убежден, что украинский лидер намерен перевернуть Минские соглашения с ног на голову.

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