Владимир Зеленский предложил президенту России встретиться в гостях у папы римского

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский определился, где хочет встретиться с лидером России Владимиром Путиным. Глава республики предлагает провести переговоры, касающиеся прекращения войны в Донбассе в Ватикане.

«Святой престол мог бы стать идеальным местом для диалога о мире в Донбассе», – сказал Зеленский в интервью газете La Repubblica.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не спускать с крючка Зеленского и всю его команду. Глава российского МИД убежден, что украинский лидер намерен перевернуть Минские соглашения с ног на голову.