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Сергей Лавров намерен не спускать с крючка Владимира Зеленского и всю его команду

Марьям Ибрагимова
28 апреля, 2021 10:59
2 мин
Марьям Ибрагимова
28 апреля, 2021 10:59
2 мин
MFA Russia/via Globallookpress.com
MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался о Минских договоренностях, коим в последнее время уделяется огромное внимание со стороны Запада. Глава ведомства убежден, что если сейчас дать слабину, в самопровозглашенных республиках Донбасса начнется жесткое кровопролитие.

Лавров считает, что президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей командой сейчас делает все возможное для того, чтобы внести изменения в существующий документ, который должен урегулировать конфликт на востоке Украины. Запад, со своей стороны, пытается оказывать давление в этом вопросе на Москву, но Россия остается непреклонной.

«Я считаю, мы не должны спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду, которая извивается как может. Чего стоит заявление Зеленского, когда он уже отчаялся перевернуть Минские договоренности с ног на голову, о том, что они уже не годятся, но они нам нужны», – приводит цитату российского министра РИА Новости.

Ранее Лавро заявил о том, что либералы пытаются подорвать генетический код россиян разговорами о благополучной жизни.

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Сергей Лавров
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Минские соглашения
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