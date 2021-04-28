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Политика

Сергей Лавров призвал россиян выбрать чувство национальной гордости вместо хорошей жизни

Марьям Ибрагимова
28 апреля, 2021 10:17
1 мин
Марьям Ибрагимова
28 апреля, 2021 10:17
1 мин
MFA Russia/via Globallookpress.com
MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался о либералах. По его мнению, в странах Запада, включая США, часто ставят России различные ультиматумы, связанные с благополучием населения, не подозревая, что большая часть жителей РФ не стремится к финансовой свободе и собственной безопасности.

Глава ведомства убежден, что либералы, продвигающие «такие философские подходы», попросту пытаются подорвать наш генетический код.

«Потому что кроме желания жить хорошо, жить сыто, быть уверенным за своих детей, друзей, родных, всегда в нашей стране чувство национальной гордости играло не меньшую роль», – цитирует Лаврова РИА Новости.

Он подчеркнул, что в России количество граждан, придерживающихся такого мнения, абсолютное большинство.

Ранее глава МИД РФ назвал эксцессом заявление президента США Джо Байдена о том, что лидер РФ Владимир Путин является убийцей.

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