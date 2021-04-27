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Сергей Лавров нашел подходящее слово для скандала между президентами США и России

Антон Мельников
27 апреля, 2021 19:58
2 мин
Антон Мельников
27 апреля, 2021 19:58
2 мин
MFA Russia/via Globallookpress.com
MFA Russia/via Globallookpress.com

Слова президента США Джо Байдена о том, что его российский коллега Владимир Путин является «убийцей», в МИД РФ расценили как «эксцесс». Такой термин для описания инцидента между президентами употребил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе интервью.

Глава МИД также отметил, что несмотря на подобные обвинения, Россия позитивно отреагировала на предложение о встрече с Байденом.

«Вы знаете, как мы отреагировали на эксцессы, которые прозвучали в известном интервью Джо Байдена телеканалу ABC, - сообщил Лавров. - Вы знаете, как президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу: мы восприняли позитивно».

Министр подчеркнул, что в данный момент российская сторона хочет понять все аспекты предполагаемой встречи двух президентов и занимается изучением этой «инициативы», передаёт РИА «Новости».

Напомним, в середине марта Байден дал интервью американскому телеканалу ABC News. Президента спросили, считает ли он «убийцей» своего коллега Владимира Путина. Байден ответил утвердительно.

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США
Владимир Путин
Сергей Лавров
МИД
Джо Байден
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