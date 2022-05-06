Владимир Зеленский позвал Олафа Шольца в Киев 9 мая
Президент Украины Владимир Зеленский позвал канцлера Германии Олафа Шольца в Киев 9 мая.
Напомним, апрель ознаменовался политико-дипломатическими скандалами между Берлином и Киевом. Канцлер отказался ехать в Киев из-за того, что Зеленский не стал принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Продолжением этих скандалов стали высказывания посла Украины в Германии Андрея Мельника. Он назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за нежелания главы немецкого правительства ехать на Украину.
Позже украинский посол заявил, что не хочет извиняться перед Шольцем за свои слова.
По словам Зеленского, Шольц приглашен, «он может сделать этот мощный политический шаг» и приехать в Киев 9 мая, пишет «РИА Новости».
Украинский посол в Германии обрушился с критикой на «вялого» Олафа Шольца.