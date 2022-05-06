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Политика
Украинский посол отказался извиняться перед Олафом Шольцем за «обиженную ливерную колбасу»
6 мая, 2022 11:17
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IMAGO/M. Popow/Global Look Press
Посол Украины в Германии Андрей Мельник не хочет извиняться перед канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом пишет издание Der Spiegel.
Напомним, Мельник назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за нежелания главы немецкого правительства ехать на Украину. Канцлер отказался ехать в Киев из-за того, что украинский лидер Владимир Зеленский не стал принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
«Речь идет не об извинениях, а о правильной политике в наши дни», - заявил Мельник.
Украинский посол в Германии обрушился с критикой на «вялого» Олафа Шольца.
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