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Политика
Владимир Зеленский поговорил с Александром Лукашенко
27 февраля, 2022 14:50
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tg Zelenskiy / Official
Президент Владимир Зеленский поговорил с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Об этом сообщил сам украинский лидер в своем телеграм-канале. Подробностей разговора пока нет.
Ранее Лукашенко заявил, что сегодня, 27 февраля всю ночь пытались найти Зеленского.
Лукашенко рассказал, как пытался стать посредником в организации российско-украинских переговоров в Гомеле. «Человек в неадеквате. Он не понимает, что происходит», - заявил глава Беларуси, имея ввиду Зеленского.
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