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Владимир Зеленский отметил день рождения и нарушил карантин

Дмитрий Байков
5 февраля, 2021 13:17
1 мин
Дмитрий Байков
5 февраля, 2021 13:17
1 мин
1
фото: Flickr

Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в проведении вечеринки в разгар введенного в стране карантина. Об этом сообщили украинские журналисты в сюжете проекта «Схемы».

В материале сообщается, что вопреки введенным ограничениям, президент организовал праздник. 25 января Зеленскому исполнилось 43 года. На вечеринке по этому поводу присутствовали более 30 человек. День рождения отмечали на квартире в Киеве, которая принадлежит бизнесмену Тимуру Миндичу.

При этом на Украине до 28 февраля запрещено проведение любых массовых мероприятий с участием более 20 человек. Зеленского обвинили в нарушении собственных же правил, пишут «Известия».

На Украине начался сбор подписей в поддержку импичмента Владимиру Зеленскому.

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общество
Владимир Зеленский
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