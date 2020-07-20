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Владимир Зеленский отдохнет на бывшей «даче Никиты Хрущева»

Дмитрий Байков
20 июля, 2020 08:29
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фото: Flickr

Президент Украины Владимир Зеленский намерен ближайшие выходные провести на косе Бирючий остров на территории Херсонской области, где расположена резиденция главы государства. Об этом сообщил политолог Тарас Черновол.

Примечательно, что во времена Советского Союза там располагалась дача, на которой бывал генсек Никита Хрущев. В этом месте еще с тех времен находится заповедно-охотничье хозяйство. Сообщается, что Зеленский собирается пробыть здесь десять дней. Сейчас резиденцию готовят к приезду президента Украины, пишет «ПолитЭксперт».

Стоит напомнить, что Зеленский обещал не пользоваться загородными резиденциями и отдать их детям.

Ранее Зеленский продал свой загородный дом в Киевской области и переехал в государственную резиденцию.

Теперь президент Украины со своей семьей будет проживать в государственной резиденции «Конча-Заспа»

темы
Украина
политика
Владимир Зеленский
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