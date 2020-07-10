Владимир Зеленский распродает свою недвижимость

Общество

фото: Wikipedia

Украинский лидер Владимир Зеленский продал свой загородный дом в Киевской области и переехал в государственную резиденцию. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента.

Также Зеленский продал и земельный участок, на котором расположен проданный дом. Теперь президент Украины со своей семьей будет проживать в государственной резиденции «Конча-Заспа», пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины вручило Владимиру Зеленскому два протокола об административных правонарушениях. Материалы также готовятся для передачи в суд.

О нарушении законодательства Зеленский заявил сам. Президент лично проинформировал агентство о том, что он не внес в свою декларацию данные о значительных изменениях в своем имущественном состоянии.