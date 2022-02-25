Владимир Зеленский обратился к вышедшим на акции протеста россиянам с новой просьбой
Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении упомянул о жителях России. Он пояснил, что «видит тех, кто выходит на акции протеста».
Напомним, накануне лидер республики призвал граждан РФ активно выступать против нападения на Украину. Накануне, 24 февраля,стихийные акции протеста вспыхнули в ряде городов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Правозащитники сообщают, что в целом в ходе митингов были задержаны свыше полутора тысяч людей, передает «Коммерсантъ».
«Это значит, что вы нас услышали, это значит, что вы нам начинаете верить», - прокомментировал обстоятельство выхода россиян на улицу с возгласами «Нет войны!» Зеленский.
Он попросил граждан РФ не молчать и продолжать высказывать свой протест против действий властей РФ на Украине.