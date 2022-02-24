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Политика
Россияне, выходите на улицы: Зеленский призвал граждан РФ протестовать против нападения на Украину
24 февраля, 2022 19:37
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Украинский президент Владимир Зеленский провёл новый брифинг по ситуации в стране и обратился к гражданам РФ.
По словам Зеленского, украинские войска понесли потери, но также потери есть среди вторгшихся войск РФ. Кроме того, ряд российских военных был взят в плен.
На фоне продолжающихся столкновений Зеленский призвал выйти на улицы российских городов жителей РФ и выступить против происходящего в Украине.
«Если вы [граждане РФ] нас понимаете, выходите на площади и требуйте закончить войну. Мы, украинцы, на своей земле, ваши военные принесли нам войну», — заявил украинский глава, обращаясь к россиянам.
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