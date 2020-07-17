Владимир Зеленский назвал единственный для Украины способ вернуть свои территории

Политика

President.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады заявил о необходимости вернуть временно оккупированные территории. По его мнению, для возвращения потребуется солидарность всех сил.

Такое заявление прозвучало по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете страны. Зеленский констатировал, что Украина шестой год защищает свой суверенитет от «российской агрессии».

«К сожалению, мы не можем вернуть погибших, но должны вернуть все свои территории. Я убежден, что шанс у нас, у украинцев, есть только в одном случае — если мы все объединимся, как 30 лет назад», - сказал президент.

Он призвал не делиться на власть и оппозицию, на левых и правых, а стать людьми, которые имеют «большую мечту о единой, сильной и непобедимой Украине», пишет РБК.

Временно оккупированными на Украине считают территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, объявивших в 2014 году о своей независимости.

Ранее сообщалось, что Украина увеличит число военных на границе с Крымом.