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Владимир Зеленский назвал единственный для Украины способ вернуть свои территории

Лилия Караева
17 июля, 2020 09:46
2 мин
Владимир Зеленский
President.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады заявил о необходимости вернуть временно оккупированные территории. По его мнению, для возвращения потребуется солидарность всех сил.

Такое заявление прозвучало по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете страны. Зеленский констатировал, что Украина шестой год защищает свой суверенитет от «российской агрессии».

«К сожалению, мы не можем вернуть погибших, но должны вернуть все свои территории. Я убежден, что шанс у нас, у украинцев, есть только в одном случае — если мы все объединимся, как 30 лет назад», - сказал президент.

Он призвал не делиться на власть и оппозицию, на левых и правых, а стать людьми, которые имеют «большую мечту о единой, сильной и непобедимой Украине», пишет РБК.

Временно оккупированными на Украине считают территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, объявивших в 2014 году о своей независимости.

Ранее сообщалось, что Украина увеличит число военных на границе с Крымом.

темы
Владимир Зеленский
оккупация
возвращение
2 мин