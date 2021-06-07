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Политика
Владимир Зеленский намерен поднять Украину «с колен» за счёт Чернобыля
7 июня, 2021 11:23
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Alexey Myakishev/Russian Look
Президент Украины Владимир Зеленский убеждён, что в скором времени люди перестанут относиться к Чернобылю исключительно как к зоне отчуждения. Глава государства намерен дать территории Украины с пропускным режимом статус зоны возрождения.
Процесс восстановления города уже запущен, также утверждена программа развития чернобыльской зоны — продлится она три года.
«Он [Чернобыль] должен стать мощным магнитом как для туризма Украины, так и всего мира», — цитирует Зеленского ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что к 35-й годовщине трагических событий ЧАЭС Украина рассекретила документы. Как оказалось, аварии на станции уже случались. А объект не соответствовал требованиям безопасности ещё на стадии строительства.
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