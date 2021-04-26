Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

На Украине рассекретили документы о Чернобыле. На АЭС было множество проблем до трагической аварии 1986 года

Антон Мельников
26 апреля, 2021 19:40
4 мин
Антон Мельников
26 апреля, 2021 19:40
4 мин
Tarasov/ZUMAPRESS.com/globallookpress
Tarasov/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Украинская Служба безопасности (СБУ) опубликовала документы КГБ СССР о Чернобыльской атомной электростанции, которые ранее были засекречены. Обнародование документов произошло в 35-годовщину трагических событий ЧАЭС в 1986 году, которая отмечается 26 апреля. Из рассекреченных данных следует, что авария на была не первой.

Среди опубликованных документов фигурирует доклад бывшего главы Чернобыльской АЭС Виктора Брюханова, переговоры, которые вели операторы станции при аварии, а также информация об эвакуации жителей прилегающих к АЭС территорий.

Согласно представленным на сайте СБУ материалам, еще при строительстве АЭС в Чернобыле, имели место «случаи нарушения технических норм». Также наблюдались нарушения в области пожаробезопасности и технике безопасности монтажных и строительных работ.

Отмечается, что руководство допускало нарушения ради того, чтобы построить АЭС как можно быстрее. В частности, об этом сообщается в докладной записке, которая адресована начальнику управления КГБ СССР по Киеву и Киевской области.

«Имеют место факты, когда отдельные руководители идут на грубейшие нарушения технологических норм ведения строительства, думая только о том, как быстрее сдать объекты, не заботясь о будущем и возможных трагических последствиях», - сообщается в записке.

Кроме того, стало известно о том, что авария 26 апреля 1986 года, которая привела к радиационной катастрофе, была на АЭС не первой.

В материалах сообщается об инциденте в сентябре 1982 года, когда на 1-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло «выпадение радиоактивного топлива в графитовую кладку». Из-за этого предельные значения допустимого гамма-излучения были превышены в 100 раз. В рамках мер, которые были предприняты для устранения последствий инцидента значится: «промыли загрязненные участки водой, засыпали грунтом и листьями».

В марте 1984 года сообщалось о том, что на 3-м и 4-м энергоблоках возникла аварийная ситуация. Согласно докладу некого «агента Юрия», в помещениях реакторного отделения третьего энергоблока начали разрушаться несущие и ограждающие конструкции. Обнаруженные разрушения представляли опасность всему энергоблоку. Схожая ситуация наблюдалась и на четвертом энергоблоке.

В 1983 году была подготовлена Справке о некоторых проблемах эксплуатации АЭС Советского Союза. В ней Ленинградская, Курская и Чернобыльская станции назывались «наиболее опасными в плане их дальнейшей эксплуатации». Отмечалось, что их эксплуатация может привести к «угрожающим последствиям». Кроме того подчеркивалось, что радиоактивность предполагаемой аварии будет «в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки».

Также в опубликованных документах фигурирует директива, датированная июлем 1986 года. Согласно ей, все детали и причины апрельской аварии подлежали засекречиванию, отмечает TUT.by.

Кроме того, отмечается, что в 1987 году образцы почвы и воды из Припяти попытался вывезти корреспондент из Франции. По данным секретного доклада КГБ СССР, образцы были подменены на радиоактивно чистые.

Поделиться
ТЕГИ
АЭС
Чернобыль
Секретность
Радиоактивные объекты
СБУ
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
4 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!