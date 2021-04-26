На Украине рассекретили документы о Чернобыле. На АЭС было множество проблем до трагической аварии 1986 года

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Украинская Служба безопасности (СБУ) опубликовала документы КГБ СССР о Чернобыльской атомной электростанции, которые ранее были засекречены. Обнародование документов произошло в 35-годовщину трагических событий ЧАЭС в 1986 году, которая отмечается 26 апреля. Из рассекреченных данных следует, что авария на была не первой.

Среди опубликованных документов фигурирует доклад бывшего главы Чернобыльской АЭС Виктора Брюханова, переговоры, которые вели операторы станции при аварии, а также информация об эвакуации жителей прилегающих к АЭС территорий.

Согласно представленным на сайте СБУ материалам, еще при строительстве АЭС в Чернобыле, имели место «случаи нарушения технических норм». Также наблюдались нарушения в области пожаробезопасности и технике безопасности монтажных и строительных работ.

Отмечается, что руководство допускало нарушения ради того, чтобы построить АЭС как можно быстрее. В частности, об этом сообщается в докладной записке, которая адресована начальнику управления КГБ СССР по Киеву и Киевской области.

«Имеют место факты, когда отдельные руководители идут на грубейшие нарушения технологических норм ведения строительства, думая только о том, как быстрее сдать объекты, не заботясь о будущем и возможных трагических последствиях», - сообщается в записке.

Кроме того, стало известно о том, что авария 26 апреля 1986 года, которая привела к радиационной катастрофе, была на АЭС не первой.

В материалах сообщается об инциденте в сентябре 1982 года, когда на 1-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло «выпадение радиоактивного топлива в графитовую кладку». Из-за этого предельные значения допустимого гамма-излучения были превышены в 100 раз. В рамках мер, которые были предприняты для устранения последствий инцидента значится: «промыли загрязненные участки водой, засыпали грунтом и листьями».

В марте 1984 года сообщалось о том, что на 3-м и 4-м энергоблоках возникла аварийная ситуация. Согласно докладу некого «агента Юрия», в помещениях реакторного отделения третьего энергоблока начали разрушаться несущие и ограждающие конструкции. Обнаруженные разрушения представляли опасность всему энергоблоку. Схожая ситуация наблюдалась и на четвертом энергоблоке.

В 1983 году была подготовлена Справке о некоторых проблемах эксплуатации АЭС Советского Союза. В ней Ленинградская, Курская и Чернобыльская станции назывались «наиболее опасными в плане их дальнейшей эксплуатации». Отмечалось, что их эксплуатация может привести к «угрожающим последствиям». Кроме того подчеркивалось, что радиоактивность предполагаемой аварии будет «в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки».

Также в опубликованных документах фигурирует директива, датированная июлем 1986 года. Согласно ей, все детали и причины апрельской аварии подлежали засекречиванию, отмечает TUT.by.

Кроме того, отмечается, что в 1987 году образцы почвы и воды из Припяти попытался вывезти корреспондент из Франции. По данным секретного доклада КГБ СССР, образцы были подменены на радиоактивно чистые.