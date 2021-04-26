Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Владимир Зеленский анонсировал «пасхальное перемирие» в Донбассе

Марьям Ибрагимова
26 апреля, 2021 14:50
1 мин
Марьям Ибрагимова
26 апреля, 2021 14:50
1 мин
Ray Tang/Keystone Press Agency
Ray Tang/Keystone Press Agency

Ситуация на Донбассе может измениться к Пасхе. Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что контактная группа по урегулированию конфликта на востоке республики согласует перемирие. По мнению лидера государства, ждать осталось недолго.

Известно, что заседание подгрупп состоится завтра, а уже послезавтра соберутся представители контактной группы из Украины, России и ОБСЕ. Именно в среду, 28 апреля, как считает Зеленский, стороны определятся с формулировкой своего решения по Донбассу, которое уже негласно принято, но пока не озвучено – в этот день должно состояться «пасхальное перемирие».

«Очень хочется, чтобы к Пасхе не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается», – цитирует лидера республики ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский поручил своим подчиненным согласовать дату и место проведения встречи с президентом РФ Владимиро Путиным.

Поделиться
ТЕГИ
Украина
Владимир Зеленский
Донбасс
Конфликт
Пасха
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!