Владимир Зеленский анонсировал «пасхальное перемирие» в Донбассе

Политика

Ситуация на Донбассе может измениться к Пасхе. Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что контактная группа по урегулированию конфликта на востоке республики согласует перемирие. По мнению лидера государства, ждать осталось недолго.

Известно, что заседание подгрупп состоится завтра, а уже послезавтра соберутся представители контактной группы из Украины, России и ОБСЕ. Именно в среду, 28 апреля, как считает Зеленский, стороны определятся с формулировкой своего решения по Донбассу, которое уже негласно принято, но пока не озвучено – в этот день должно состояться «пасхальное перемирие».

«Очень хочется, чтобы к Пасхе не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается», – цитирует лидера республики ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский поручил своим подчиненным согласовать дату и место проведения встречи с президентом РФ Владимиро Путиным.