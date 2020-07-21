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Владимир Зеленский 23 июля вместе с президентом Швейцарии посетит Донбасс

Дмитрий Байков
21 июля, 2020 15:09
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фото: Flickr

Президенты Украины и Швейцарии Владимир Зеленский Симонетта Соммаруга совместно посетят Донбасс 23 июля.

Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Швейцарии. «Послезавтра мы посетим Донбасс и наших граждан в прифронтовой зоне», - заявил украинский лидер.

Также Зеленский отметил, что Швейцария является единственным государством, которое предоставляет гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от войны в Донбассе по обе стороны линии разграничения, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает невозможной в настоящий момент встречу президента Украины Владимира Зеленского с лидером России Владимиром Путиным в Крыму.

темы
Украина
политика
Владимир Зеленский
Донбасс
Швейцария
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