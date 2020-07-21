По состоянию на 21 июля 10:45
Заболевших783 328
За последние сутки5 842
Выздоровело562 384
Умерло12 580
Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

На Украине назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Дмитрий Байков
21 июля, 2020 13:34
2 мин
1
фото: Kremlin.ru

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает невозможной в настоящий момент встречу президента Украины Владимира Зеленского с лидером России Владимиром Путиным в Крыму.

Ранее украинские СМИ предположили, что переговоры лидеров двух государств могли бы пройти на территории Крыма, так как Путин принял участие в закладке десантных кораблей на керченском заводе, а Зеленский в это время находился на острове Бирючий в Херсонской области.

Кулеба назвал условие, при котором встреча возможна. По его словам, она может состоятся только при условии снятия российского флага в Крыму и восстановления там полного суверенитета Украины.

Глава МИД Украины отметил, что сейчас встреча «немыслима», потому что президент РФ поехал в Крым для усиления там военного присутствия, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен ближайшие выходные провести на косе Бирючий остров на территории Херсонской области, где расположена резиденция главы государства.

Примечательно, что во времена Советского Союза там располагалась дача, на которой бывал генсек Никита Хрущев.

темы
Украина
Россия
Владимир Путин
Крым
политика
Владимир Зеленский
2 мин