На Украине назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Политика

фото: Kremlin.ru

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает невозможной в настоящий момент встречу президента Украины Владимира Зеленского с лидером России Владимиром Путиным в Крыму.

Ранее украинские СМИ предположили, что переговоры лидеров двух государств могли бы пройти на территории Крыма, так как Путин принял участие в закладке десантных кораблей на керченском заводе, а Зеленский в это время находился на острове Бирючий в Херсонской области.

Кулеба назвал условие, при котором встреча возможна. По его словам, она может состоятся только при условии снятия российского флага в Крыму и восстановления там полного суверенитета Украины.

Глава МИД Украины отметил, что сейчас встреча «немыслима», потому что президент РФ поехал в Крым для усиления там военного присутствия, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен ближайшие выходные провести на косе Бирючий остров на территории Херсонской области, где расположена резиденция главы государства.

Примечательно, что во времена Советского Союза там располагалась дача, на которой бывал генсек Никита Хрущев.