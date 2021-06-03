Владимир Путин заявил о выходе России из экономического кризиса
Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия, наконец, выходит из экономического кризиса, с которым столкнулись все государства мира в период пандемии новой коронавирусной инфекции.
По словам лидера страны, подтвердить его высказывание могут бизнесмены, ежедневно сталкивающиеся с происходящими в этой области событиями.
«В значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались», — обратился Владимир Путин к участникам церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.
Ранее в Кремле прокомментировали заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова о манипуляциях с выборами.